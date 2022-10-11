Ярославль, 11 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Межмуниципальные автобусы Ярославской области переходят на зимнее расписание. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На остановке

Всего изменения коснутся 24 маршрутов, которые обслуживают дачные и садовые товарищества. Из-за того, что пассажиропоток снижается, количество рейсов сократится. Курсировать по новому расписанию транспорт начнёт с 16 октября.

Кроме того, полностью прекращается работа сезонных маршрутов маршрутов № 106 Ярославль (Ярославль-Главный) — Ярославль (через сады Южные) и № 108 Ярославль — сады Южные, № 131 Ярославль — Введенье.