Москва, , 14:55 — REGNUM Во вторник, 11 октября, «Молодая Гвардия Единой России» провела всероссийскую акцию по сдаче донорской крови, в рамках которой более 600 молодогвардейцев сдали более 280 литров крови в 37 регионах страны, в том числе — в Мариуполе. Там волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» сдали кровь в Больнице интенсивного лечения, сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Донорство крови ИА REGNUM

«Сегодня по всей стране мы провели акцию по сдаче донорской крови. Участие в акции приняли более 600 активистов из 37 регионов страны. Они сдали более 280 литров крови. Одна из акций прошла в Мариуполе, где волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» сдали донорскую кровь в Больнице интенсивного лечения. Хочу поблагодарить наших активистов за участие и неравнодушие. Сейчас потребность в донорской крови постоянно возникает в больницах, где проводят операции нашим военным. Акции по сдачи крови мы будем проводить регулярно», — рассказал Антон Демидов.

Главный врач больницы интенсивного лечения Мариуполя Наталья Саплина поблагодарила волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» за оказание поддержки больнице. «Волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» с начала боевых действий помогают нашему лечебному учреждению как морально, так и физически. Без их помощи мы не могли бы в полном объеме оказывать медицинскую помощь нашим пациентам. Наша больница города Мариуполя, Больница интенсивного лечения, оказывает круглые сутки неотложную помощь всему городу и прилегающим поселкам городского типа и селам. Мы очень нуждаемся в компонентах крови и самой крови для оказания неотложной помощи. И вот сегодня ребята сдают кровь в городской станции переливания, без которой невозможно должное оказание медицинской помощи. Спасибо огромное ребятам за поддержку и за то, что вы сдаете кровь», — сказала Наталья Саплина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты» оказывают помощь жителям Донбасса. Добровольцы помогают в Мариуполе, Мелитополе, Краснодоне. В ПВР в Белгородской области волонтеры также оказывают помощь беженцам из Харьковской области.