Москва, 11 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Астане пройдёт встреча президента России Владимир Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщил журналистам 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Встреча двух лидеров состоится на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Казахстане 13 октября, рассказал Песков. Ранее переговоры Путин и Эрдогана анонсировало французское агентство AFP.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин приедет в Астану на саммит СВМДА.