Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Предпринимаемые Россией действия в сфере энергоресурсов не направлены на то, чтобы усложнить кому-то жизнь и создать проблемы. Об этом 11 октября на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы работаем активно и в рамках ОПЕК+. Я знаю вашу позицию, наши действия, наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не собираемся и не делаем так, чтобы создавать кому-то проблемы», — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что действия Москвы «направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках».

«С тем чтобы и потребители энергоресурсов и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно стабильно и уверенно», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что Россия всегда реагирует «на потребности рынка, старается сделать это адекватно происходящим событиям».

Читайте также: Путин проводит переговоры с президентом ОАЭ

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября страны — участники сделки по сокращению добычи нефти приняли решение сократить объёмы добычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября текущего года. Поясняется, что решение продиктовано неопределённостью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку энергоресурсов.