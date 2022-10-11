Страсбург, Франция, 11 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич направила в МИД Азербайджана запрос в связи с обнародованием видео, на котором якобы азербайджанские военнослужащие расстреливают пленных армян. Документ был обнародован на сайте СЕ.

Мария Пейчинович-Бурич

Она попросила предоставить данные по сообщениям о нарушениях положений Европейской конвенции по правам человека, указанных статье 2 — «Право на жизнь» и в статье 3 «Запрещение пыток».

«Учитывая тревожные и шокирующие сообщения, полученные в последнее время, я чувствую себя обязанной запросить у вашего министерства подробную и точную информацию о мерах, принятых властями Азербайджана в связи с утверждениями в соответствии со статьями 2 и 3 Европейской конвенции по правам человека», — говорится в опубликованном запросе.

Пейчинович-Бурич подчеркнула, что СЕ будет внимательно следить за действиями Азербайджана, как он обеспечивает соблюдение прав.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появились видеозаписи, предположительно, с расстрелом азербайджанскими военнослужащими армянских военнопленных. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар позднее сообщил, что получил видеоролики, предположительно, с военными преступлениями против азербайджанцев.