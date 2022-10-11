Москва, , 14:50 — REGNUM Сообщения о якобы утечке данных пользователей портала «Госуслуги» опровергла 11 октября пресс-служба Минцифры РФ в своём телеграм-канале.

Госуслуги Mosreg.ru

«Опровергаем информацию об утечке данных с «Госуслуг»… Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена», — говорится в сообщении.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о якобы украденных из базы портала «Госуслуги» данных пользователей с помощью утекших ключей к сертификатам, которые используются для доступа к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Мы проверили этот файл и выяснили, что в нём нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях «Госуслуг», — посянияется в сообщении Минцифры.

Также добавляется, что, по информации службы безопасности «Госуслуг», украденная база относится к одной из внешних онлайн-систем, которые используют упрощенную идентификацию пользователей через портал.

«Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей», — подчёркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сопредседатели группы по делам албанцев в Конгрессе США Ричи Торрес, Роберт Адерхолт, Джим Хаймс и Лиза Макклейн 10 октября представили Конгрессу США резолюцию, осуждающую кибератаки на Албанию, якобы инициированные Ираном.