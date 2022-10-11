Клуж-Напока, Румыния, , 14:50 — REGNUM Российская теннисистка Камила Рахимова одержала победу над представительницей Сербии Ольгой Данилович в первом круге турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча продлилась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

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Рахимова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, шесть ошибок на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Рахимова сыграет с немецкой теннисисткой Юле Нимайер.

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