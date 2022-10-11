Москва, 11 октября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле негативно оценивают объявление СБУ в розыск российских политиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал решение СБУ объявить в розыск замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, командующего российской объединённой группировкой войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина, официального представителя МИД России Марии Захаровой, представителя Минобороны Игоря Конашенкова и других официальных лиц в розыск.

Песков пояснил, что в Кремле оценивают данное решение негативно.