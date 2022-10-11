Будапешт, 11 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Коалицию стран для полноценного санкционного давления на РФ создать не удалось. Об этом 11 октября в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Венгрия не особо что-то и делала, просто добилась подтверждения, что вся эта история с ограничением цен на нефть распространяется только на морские перевозки», — заявил эксперт.

Трубопроводы вообще сложно или даже невозможно контролировать, а морские перевозки — можно, пояснил Юшков. Многие компании, которые занимаются перевозкой нефти — западные, поэтому и «потолок цен» касается в первую очередь морских перевозок. Трубопроводную нефть сложно проверить — по какой цене она была продана.

Чтобы схема с «потолком цены» заработала, нужно было создать коалицию стран, готовых покупать российскую нефть только по фиксированной цене. Такую коалицию создать не удалось — Индия и Китай, крупнейшие покупатели российской нефти, отказываются от «потолка цены», отметил политолог.

«Просто рынок переформатируется. Мы уйдем на азиатские рынки, ближневосточные и африканские производители нефти — на европейский рынок. Поменяемся рынками сбыта. Риском для России является другой фактор — найдём ли мы достаточное количество танкеров, готовых вывозить российскую нефть за рубеж к моменту введения в действие этого «потолка цен» 5 декабря», — заключил эксперт.

Напомним, что в рамках санкционного давления на Россию руководство стран ЕС решило ввести т. н. «потолок цен» на российскую нефть.