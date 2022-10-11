Сеул, , 14:48 — REGNUM С января по август 2022 года южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor занимал первое место по объёму продаж водородных автомобилей на мировом рынке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательская компания SNE Research.

Hyundai Nexo M 93

Общие объём продаж на мировом рынке составили 12 407 автомобилей на водородных топливных элементах, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Южнокорейская компания продала 7410 автомобилей. Показатель вырос на 26%.

Доля компании на рынке мировых автомобилей также выросла с 52,4% до 59,7%.

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