Сан-Диего, США, , 14:46 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей США Энн Ли в первом круге турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Встреча продлилась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Анастасия Потапова Carine06

Потапова три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, одна ошибка на подаче и 6 из 12 брейков.

Во втором круге турнира Потапова сыграет с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) — Диан Парри (Франция).