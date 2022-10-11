Москва, , 14:45 — REGNUM В случае поставок Вашингтоном американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Киеву цели спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР не изменятся, а конфликт для киевского режима станет дольше и болезненней. Об этом 11 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнил представитель Кремля, накануне стало известно о намерении США поставить американские системы ПВО киевскому режиму.

«Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для [Киева], но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг законодательного органа киевского террористического режима Андрей Герус заявил, что на ликвидацию ракетных ударов Киеву необходимо несколько дней.