11 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились о строительстве нефтепровода, по которому сербская сторона будет получать нефть из российского нефтепровода «Дружба».

Анна Царькова, , 15:25 — REGNUM Лидеры Сербии и Венгрии Александр Вучич и Виктор Орбан договорились о строительстве нефтепровода, по которому сербская сторона будет получать нефть из российского нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанный нефтепровод позволит Сербии получать более дешевое сырье. На текущий момент сербская сторона получает нефть из трубопровода, который проложен из Хорватии, однако в связи с санкциями Белграду в будущем рассчитывать на этот трубопровод не стоит.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно оценили данную новость. Некоторые также выразили мнение, что и на новый нефтепровод также могут наложить санкции. Иные добавили, что в случае постройки нефтепровода это ликвидирует возможность давить на Сербию посредством вопроса поставок нефти. Были и те, кто задался вопросом, почему Венгрия, по сути, идет против всего Евросоюза.

«А дадут ли его построить?» — задалась вопросом Vera.

«Если все пройдёт гладенько, это выбивает карту давления на Сербию по поводу нефти. Всё теперь зависит от Орбана и Венгрии», — считает М. В.

«У венгров и сербов есть все шансы выжить в грядущем бардаке в Европе», — пишет Алексей Л.

«Не удивлюсь, что это было условием для поставок дополнительных объёмов газа», — задумался Dmitry.

«Да понятно, Вучич только озвучил схему, предложенную Россией», — согласилась с ним Ленка.

«Многострадальные страны! Пора объединяться и помогать друг другу», — отреагировала Helena W.

«На этот нефтепровод тоже могут санкции наложить, думаю, это проблематично — всё время пытаться их обойти. Проще было бы игнорировать эти санкции и заниматься своими делами. Кто такие эти санкционеры, почему все должны играть по их правилам?» — не понимает Гайка.

Александр Вучич и Виктор Орбан Цитата из видео «Hungarian Prime Minister Viktor Orban Meets Serbian President Aleksandar Vucic In Belgrade»

«Одного не пойму. Может, кто в курсе, проясните — почему это вдруг Венгрия пошла против всего ЕС? Не любовью же к нам воспылала! Уже не хотят они стать противовесом Польше? Или в чём дело?» — задался вопросом Сергей.

«Венгрия не самоубийцы. Орбан радеет в первую очередь за свою страну, а не за псевдодемократию под управлением США», — ответила Сергею Медведица.

«Всё очень просто: Орбан понимает, что ЕС распадётся в скором будущем… Выживут сильнейшие экономики. Германия точно пролетит в этой борьбе, она продана американцам. А Орбан, как умный политик, будет строить свой сильный регион: Австро-Венгрию, как и было раньше», — ответила Сергею Irene Z.

«Орбан же честно признался: я за ЕС, но против интересов своей страны не пойду. А интересы Венгрии — жить в тепле, с водой/газом и в довольствии. Летом он сказал: что за идиот развязал войну в центре Европы, да ещё и с кем? С Россией?.. Ну и последнее, что было от него: Газпром и Росатом для него — порядочные и надёжные партнёры. Росатом строит, кстати, у них «Пакш» (речь, видимо, об АЭС «Пакш-2». — О. П.). А так он всей душой в ЕС», — ответила Сергею Марина.

«А Венгрия тоже за Россию стала, что ли?» — не понимает Эльмира Б.

«Венгрия — за себя, а быть за себя сегодня означает быть за Россию», — подытожил Михаил.