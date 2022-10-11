Джакарта, 11 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Суматры в Индонезии, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 11 октября 2022 года в 14:53 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 100 км от Южного Ниаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км.

Сообщений о разрушениях в результате этого землетрясения не поступало.

«Будьте осторожны с возможными повторными толчками», — предупредило агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара на стыке трех литосферных плит.