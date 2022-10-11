Красноярск, 11 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В учебный центр города Юрга (Кемеровская область) из Красноярска 11 октября отправят комплекты вещей для мобилизованных жителей края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Правительство Красноярского края закупило почти тысячу наборов. В них входят аптечки, сухой паёк, тёплая одежда (перчатки шапки, термобельё), спальные мешки.

Также гуманитарную помощь передают общественные и политические организации края. Партия «Единая Россия» доставила теплые вещи для мобилизованных, отправленных в учебные центры Омска, Новосибирска, Юрги. Туда же передали экипировку и снаряжение от регионального исполкома ОНФ и лекарства от организации по развитию добровольчества «Наши люди».

Кроме того, гуманитарную помощь направили и другие организации.

Ранее краевое правительство доставило в Юргу кровати, матрасы, одеяла, подушки и комплекты постельного белья.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации краевого минсоцполитики, выплаты в размере 100 тысяч рублей начали поступать на счета мобилизованных граждан из региона.