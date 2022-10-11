Екатеринбург, 11 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Свердловская область договорилась с Кустанайской областью Казахстана сотрудничестве. Соответствующий меморандум подписан 11 октября, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской торгово-промышленной палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

В качестве приоритетного направления стороны определили развитие сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. По словам замдиректора Палаты предпринимателей Кустанайской области Саята Жусипбекова, Свердловская область может обеспечить потребности Казахстана в продукции металлургической и машиностроительной отраслей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне санкций Запада из-за специальной военной операции экономика России была развёрнута на Восток.