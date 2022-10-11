Москва, 11 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Каким будет новый политический статус бывшей УССР — решать жителям страны по итогам денацификации, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«В любом случае начинать надо с полной денацификации всей [б. УССР]. Говорил и говорю: если оставим бандеровцам хоть пядь земли, придется рано или поздно все делать заново. Этой идеологии не должно быть места в новой [стране] независимо от ее политического статуса», — рассуждает Миронов.

Каким будет этот статус, должен будет решать народ страны после освобождения от неонацистов, указал парламентарий.

«Если дать людям свободный выбор, то предполагаю, что значительная часть жителей исторических областей Новороссии, то есть востока и юга [б. УССР], захочет воссоединиться с Россией. Особенно после тех репрессий, которые устроили киевские каратели в Харьковской области. Да и одесситы еще не забыли расправу в Доме профсоюзов в мае 2014-го», — отметил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил за полноценный демонтаж киевского режима. В нынешней конфигурации территория б. УССР, подконтрольная Киеву с его «нацистским политическим режимом», будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России, отметил Медведев.