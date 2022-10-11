Санкт-Петербург, 11 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Производство электромобилей, машин китайских брендов, расширение производственных мощностей «АвтоВАЗа» или контрактное производство автомобилей различных марок — основные направления, в которых могут задействовать находящийся в Петербурге завод Nissan, поступающий в распоряжение Российской Федерации. Об этом 11 октября в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил автоэксперт Денис Гаврилов.

M-nissan.ru Завод Nissan. Санкт-Петербург

Напомним, 11 октября Минпромторг РФ объявил о приобретении активов японского концерна Nissan в России. Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях компании в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве. Активы приобретены подведомственным министерству ФГУП «НАМИ» с правом обратного выкупа в течение шести лет.

«Сделка очень похожа на выход Renault из российского бизнеса. Петербургское предприятие рассчитано на выпуск 100 тыс. автомобилей в год и оно может развиваться по нескольким направлениям», — заметил Гаврилов.

Первое — производство электромобилей российских марок.

«Здесь можно провести аналогию с заводом Renault и брендом «Москвич», или с предприятием в Липецкой области по выпуску электромобилей Evolute, у которого производственная мощность тоже составляет 100 000 машин», — пояснили собеседник агентства, указав, что в последние полгода со стороны российских властей идет много разговоров о развитии производства электромобилей, поэтому не исключено, что и площадка Nissan будет загружена под эти цели.

Второе направление, предполагает автоэксперт, — выпуск автомобилей китайских брендов, масштабирующих свою деятельность в России, в том числе и китайских электромобилей.

«Третье направление — предположим АвтоВАЗ, помимо сервисного обслуживания автомобилей Nissan, решит расширить свои производственные мощности. Тогда площадка в Петербурге могла бы подойти концерну. Но она удалена от основных мощностей концерна, поэтому логистически неудобна, если только не будет ориентирована на рынок Северо-Запада. Правда, в этом случае объемы производства не будут составлять даже 25% от производственной мощности. Так что этот путь менее реалистичен», — сказал специалист.

Денис Гаврилов добавил, что существует еще один путь — контрактное производство автомобилей различных марок. В первую очередь, российских и азиатских, уточнил он.