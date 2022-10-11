* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 11 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Хамдулла Мохиб, бывший советник по национальной безопасности экс-президента Афганистана Ашрафа Гани, заявил, что если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет продолжать в том же духе, он не продлится долго, несмотря на репрессии.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

В интервью Arab News он сказал, что вопрос заключается в том, в каком направлении страна будет двигаться после падения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — скатится к гражданской войне или будет сформировано всеобъемлющее правительство.

Бывший советник по национальной безопасности подчеркнул, что некоторые деятели талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также считают, что их режим не может долго просуществовать с таким подходом, и готовы сотрудничать и идти на компромисс с международным сообществом.

Мохиб заявил, что с каждым днём, проведенным под властью радикалов, люди разочаровываются всё больше. Он выразил уверенность, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжат свою политику ограничений и репрессий, против них вспыхнет всеобщее восстание.

Он назвал протесты против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и особенно протесты женщин признаками ценностей и достижений республиканской системы.