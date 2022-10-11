Москва, , 14:38 — REGNUM Соединённые Штаты сделают Киеву только больнее поставками систем противоракетной обороны. Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал журналистам, что де-факто США «уже изрядно залезли в это дело». По его словам, у американцев в конфликте «уши торчат».

«Узнали вчера намерениях поставить системы ПВО. Да это сделает конфликт дольше и больнее для [киевской] стороны, но не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — сказал Песков.