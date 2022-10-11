Москва, , 14:37 — REGNUM Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») призвал сохранить малый бизнес, занимающийся добычей нефти, снизив для них ставку налога на добычу полезных ископаемых, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Павел Завальный Госдума РФ

По его словам словам, представители малого бизнеса рассказывают о том, что сейчас их налоговая нагрузка дошла до 90%.

«Мы можем по сути малый бизнес в нефтедобыче просто угробить. Может быть ввести дифференциацию ставки НДПИ в зависимости от объема добычи компании, чтобы поддержать малый бизнес, имея ввиду, что они по сути на экспорт нефть не направляют. Они всю нефть направляют на внутренний рынок», — сказал Завальный при обсуждении проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы на заседании комитета.

Депутат уверен, что рост ставки НДПИ приведет к тому, что такие компании начнут работать в убыток.

«Малый бизнес в нефтянке нам нужен, потому что, как правило, они используют самые лучшие технологии передовые», — отметил глава комитета Госдумы.

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