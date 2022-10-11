Берлин, 11 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Позицию Китая по конфликту на территории б. УССР обсудит канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в КНР. Об этом 11 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Отмечается, что Шольц должен приехать в Китай ориентировочно 3–4 ноября. При этом, словам собеседников агентства, он планирует обсудить вопрос конфликта в б. УССР, чтобы лучше понять «двоякую роль» Пекина в происходящем.

Кроме того, Шольц намерен затронуть деловые интересы Германии и Китая и вопрос «нарушения прав человека» в КНР.

Как пишет Bloomberg, канцлер считает приоритетной задачей на азиатском направлении проведение встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, поскольку Китай нужен Европе как партнёр в борьбе с изменениями климата.

Кроме Китая, Шольц также намерен посетить Вьетнам и Сингапур, а затем отправиться на индонезийский остров Бали для участия в саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20).