Волгоград, 11 октября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор в отношении 32-летнего жителя Республики Крым, осуждённого за убийство мужчины в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в объединённой пресс-службе удов региона.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

В июне 2021 года на проспекте Университетском злоумышленник избил случайного прохожего и скрылся с места преступления. От полученных травм и массивной кровопотери мужчина скончался. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что накануне крымчанин освободился из мест лишения свободы в Дагестане, где отбывал наказание за ранее совершённое преступление. Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище и кражи.

Приговором Советского районного суда Волгограда злоумышленнику назначено 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый обжаловал приговор, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, не нашёл оснований для изменения или отмены решения.