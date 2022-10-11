Ессентуки, Ставропольский край, 11 октября 2022, 14:34 — REGNUM В Ставропольском крае 11 сентября стартовал отопительный сезон в городе-курорте Ессентуки. Первыми дали тепло социальным объектам — больницам, детским садам, школам, сообщили в пресс-службе администрации города.
Раньше по заявкам руководителей тепло уже подавалось в городской роддом и ряд детских садов, отметили в администрации. В целом же, чтобы тепло стало во всех учреждениях и жилых домах, потребуется до четырех суток, уточнили в мэрии.