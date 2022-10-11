Ессентуки, Ставропольский край, 11 октября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 11 сентября стартовал отопительный сезон в городе-курорте Ессентуки. Первыми дали тепло социальным объектам — больницам, детским садам, школам, сообщили в пресс-службе администрации города.

Батарея

«Глава Ессентуков Александр Некристов подписал постановление о начале отопительного сезона на курорте с 11 октября. Таким образом, тепло начнет поступать жителям города после запуска всех 32 котельных. Каждая из них прошла соответствующую техническую подготовку и контрольную проверку», — говорится в сообщении.

Раньше по заявкам руководителей тепло уже подавалось в городской роддом и ряд детских садов, отметили в администрации. В целом же, чтобы тепло стало во всех учреждениях и жилых домах, потребуется до четырех суток, уточнили в мэрии.