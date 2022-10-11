Тосно, Ленинградская область, , 14:45 — REGNUM Ленинградская область отправила автомобили повышенной проходимости, а также снаряжение, одежду и обувь для участников специальной военной операции, в том числе именных дивизионов, составленных из добровольцев. Партия помощи была отправлена из Тосно 11 октября, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Груз помощи от Ленинградской области в зону СВО t. me/drozdenko_au_lo

«Закупаем необходимое по списку от военных из рук в руки, от себя добавляем все, что сделает быт ребят чуть легче: генераторы, спальники, шерстяные носки, термобелье, лекарства от простуды и т.д.», — рассказал глава региона.

Также в именные дивизионы отправлены три автомобиля УАЗ («буханка») с кузовом, которые дают дополнительные возможности для решения боевых задач. Всего будет поставлено почти два десятка таких машин.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, три автомобиля УАЗ загружены необходимым оснащением: коврики-пенки, генераторы, бензопилы, электростанции, одежда, бритвы, лопаты, зажигалки, предметы личной гигиены, белье, медикаменты, термобелье и утеплённые резиновые сапоги. Помощь собрана предприятиями региона через фонд «Ленинградский рубеж»

«Маленькая деталь — кое-где в машинах находятся зелёные коробки. Это письма наших жителей, мам, жён, детей ребятам наших именных батальонов. И мой представитель Сергей Мачинский отвезёт их каждому, а потом соберёт у ребят обратные весточки домой», — рассказал Александр Дрозденко.

«Отдельная задача — взять под патронаж семьи мобилизованных. Во всех районах требуются волонтеры», — добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом 2022 года был объявлен набор добровольцев в областные артиллерийские дивизионы «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский», которые после обучения и слаживания отправились в район боевых действий.

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