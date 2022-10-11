Киев, , 14:33 — REGNUM Киевские «эксперты» рассказывают сказки о летающих по кругу ракетах, с помощью которых ВС России якобы «ищут» систему ПВО, отметил 11 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Ракетные удары. СВО к 13:00 11.10.2022 (c) ИА REGNUM

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«То, что это звучит бредово и смешно — Киев не волнует. Главное — заранее оправдаться за явный провал противовоздушной обороны, которая по сути была взломана», — считает военкор.

Как сообщалось ранее, 10 октября ВС России нанесли серию ракетных ударов по военным, административным и инфраструктурным объектам на территории б. УССР. В Минобороны сообщили, что все назначенные цели были поражены. Новые удары были нанесены 11 октября.

История о «новейших» русских ракетах удобна еще и тем, что можно сообщать, будто таких ракет мало, а значит, удары вскоре прекратятся, пояснил Котенок.

«Представить себе, что вчерашнее и сегодняшнее шоу может стать частью ежедневного эфира, нацисты не хотят, изо всех пытаясь убедить себя и окружающих, что уже скоро вернется так полюбившийся им «комфортный» режим ведения боевых действий», — добавил он.