Москва, 11 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Свыше 8 тыс. человек приняли участие в митингах против антироссийских санкций, которые прошли 10 октября на востоке Германии. Об этом сообщает немецкое информагентство dpa.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Немецкие полицейские

Акции протеста с участием 7 тыс. человек прошли в более чем 15 городах восточной земли Мекленбург-Передняя Померания. Манифестанты требовали прекратить поставки вооружений Киеву, обеспечить доступную стоимость жизни, отменить антироссийские санкции.

В городах Шверин и Нойбранденбург требования собравшихся касались энергетической политики, в Магдебурге манифестанты призвали прекратить «ложь о поставках газа» и остановить взрывной рост цен. Протесты прошли также в землях Саксония-Анхальт (более 1 тыс. человек), Тюрингия и Саксония.

Участники нескольких митингов призывали к мирным переговорам по ситуации на территории б. УССР.

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