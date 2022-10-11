Кишинёв, , 14:32 — REGNUM Мэр Кишинёва Ион Чебан возмутился планами властей Молдавии устанавливать избирательные палатки возле входов в учебные заведения. Об этом он заявил 11 октября в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Socialistii.md

«Я считаю, что так же, как с курением, которое вредно, и мы запретили продажу табачных изделий в 200 метрах от учебных заведений, то же самое мы должны сделать и с политикой», — написал Чебан.

Он назвал всех депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) «некомпетентными». Градоначальник также считает, что депутатам и членам партии не нужно проводить политические мероприятия в рабочее время.

Чебан также подчеркнул, что считает несправедливым стремление ПДС агитировать возле школ после того, как с их подачи было сокращено финансирование образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Кишинёва заблокировал движение в центре столицы