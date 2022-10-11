Кишинёв, 11 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Мэр Кишинёва Ион Чебан возмутился планами властей Молдавии устанавливать избирательные палатки возле входов в учебные заведения. Об этом он заявил 11 октября в своём телеграм-канале.

Socialistii.md Ион Чебан

«Я считаю, что так же, как с курением, которое вредно, и мы запретили продажу табачных изделий в 200 метрах от учебных заведений, то же самое мы должны сделать и с политикой», — написал Чебан.

Он назвал всех депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) «некомпетентными». Градоначальник также считает, что депутатам и членам партии не нужно проводить политические мероприятия в рабочее время.

Чебан также подчеркнул, что считает несправедливым стремление ПДС агитировать возле школ после того, как с их подачи было сокращено финансирование образования.