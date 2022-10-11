Уфа, , 14:35 — REGNUM Ордена генерала Шаймуратова вручил глава Башкирии Радий Хабиров семерым жителям региона. Эту информацию подтвердили в пресс-службе республиканского правительства.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

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Награждение состоялось на церемонии открытия мемориала комдиву 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Герою России Минигали Шаймуратову.

Так, орден Шаймуратова был вручен подполковнику полиции — начальнику отделения планирования и взаимодействия при проведении спецопераций СОБР «Толпар» управления Росгвардии по Башкирии Ильмиру Сагитову.

Сообщается, что также был награжден начальник отделения организации службы ОМОН, подполковник полиции Айнур Баширов, который с первых дней начала спецоперации находился на территории б. УССР.

Отмечается, что орден получил начальник группы сил специального назначения управления Росгвардии по Башкирии майор Айдар Загидуллин.

Награду получили главврач республиканского врачебно-физкультурного диспансера Руслан Гараев, который возглавил первую группу из пяти врачей-волонтеров, выехавших в марте 2022 года в Донецк, а также врач-эндокринолог республиканской клинической больницы имени Куватова Леонора Хусаинова, которая возглавила работу трех смен выездной медицинской бригады для оказания помощи жителям города Красный Луч (ЛНР).

Отмечается, что ордена были удостоены журналист Башкирского спутникового телевидения ТРК «Башкортостан» Азат Садрыев, который с начала спецоперации трижды работал на Донбассе, и Ильгиз Султанмуратов, который по личной инициативе принимал участие в спецоперации.