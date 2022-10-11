Кабул, , 14:28 — REGNUM Во Всемирный день психического здоровья организация Save the children заявила, что дети на своих хрупких плечах несут основную тяжесть кризиса в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские дети Afghanistan Matters

По данным организации, этот сегмент общества в Афганистане испытывает всё возрастающее психологическое и эмоциональное давление.

«Многие из них ложатся спать голодными, бросают школу, чтобы работать, чтобы прокормить свои семьи, многие потеряли близких из-за отсутствия медицинской помощи и имеют очень мало надежды на будущее», — говорится в сообщении организации.

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По данным учреждения, около 4 миллионов 460 тысяч детей и взрослых в Афганистане нуждаются в психиатрической и психосоциальной поддержке, но, по новым данным, пока доступ к этим услугам смог получить только 1 308 661 человек.

По статистике Save the children, каждая четвертая девочка проявляет признаки депрессии или беспокойства, а две трети детей испытывают чувство тревоги, тоски и злобы.

Многие семьи сообщали, что видят изменения в поведении своих детей, в том числе неконтролируемый плач, ночные кошмары, агрессию и членовредительство.

Международная организация Human Rights Watch также сообщала об отсутствии в Афганистане медицинских услуг для людей с психическими расстройствами и заявила, что только 10% их них имеют доступ к медицинскому обслуживанию.