Киев, , 14:28 — REGNUM На ликвидацию ракетных ударов Киеву необходимо несколько дней, заявил 11 октября глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус.

Ракета (сс) geralt

Он рассказал, что ракетные атаки создали для энергосистемы существенные проблемы, однако «через несколько дней они будут практически ликвидированы».

Комментарий Геруса опубликовал сайт Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, вторые сутки по энергетическим объектам на территории бывш. УССР наносятся удары с применением ракет и беспилотников.