Абакан, 11 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Хакасии 12 октября ожидается сильный юго-западный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города Абакана.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

По данным Хакасского ЦГМС, 12 октября в Хакасии ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Местами порывы будут достигать 24 м/с. В связи с этим жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, в соседнем Красноярском крае на юге Таймырского муниципального района ночью и утром 12 октября местами ожидается туман. В центральных районах края местами прогнозируются порывы западного ветра 15-20 м/с, ночью местами на западе до 23 м/с. В южных районах края порывы ветра достигнут 15-18 м/с. В Туве местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, о сильном ветре 11 октября предупредили жителей Красноярска.

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