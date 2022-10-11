Москва, , 14:27 — REGNUM Западные страны начали осуждать Россию за массированные удары по стратегическим объектам на территории бывшей УССР, однако они предпочитали не замечать террористические действия Киева, которые привели к этому. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«Запад играет в игру, которая называется «ничего не вижу-ничего не слышу», когда это делает Зеленский, а вот когда Россия уже, как объяснил вчера президент (Владимир Путин), не имея больше возможности терпеть преступления киевского режима, террористические атаки киевского режима, наконец ответила серьезно, тут же стали играть в осуждение», — заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ 11 октября продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики на контролируемой киевским режимом территории б. УССР, все назначенные цели были поражены.

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