Москва, 11 октября 2022, 14:27 — REGNUM Западные страны начали осуждать Россию за массированные удары по стратегическим объектам на территории бывшей УССР, однако они предпочитали не замечать террористические действия Киева, которые привели к этому. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ 11 октября продолжили нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики на контролируемой киевским режимом территории б. УССР, все назначенные цели были поражены.
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