Выборг, Ленинградская область, , 14:30 — REGNUM Новый участок федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области откроется на год раньше намеченного срока, сообщили 11 октября в пресс-службе областной администрации.

Трасса А-181 «Скандинавия» t. me/lenobladminka

Реконструкция 21 километра трассы завершена на год раньше срока, уже 12 октября 2022 года шесть обновленных полос от поворота на Цвелодубово до поворота на Кирилловское в сторону Выборга станут доступными для автомобилистов.

«История двухполосной «трассы смерти», как ещё лет десять назад называли ее водители, навсегда уходит в прошлое: поэтапная реконструкция дороги ведётся с 2016 года, за счёт чего на порядок выше стал уровень безопасности движения», — заметили в пресс-службе.

Окончание реконструкции на остальных участках до обхода Выборга запланировано на 2024 год.

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