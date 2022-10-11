Москва, , 14:42 — REGNUM Уцелевшую нитку «Северного потока» можно запустить, если она исправна, но основная проблема — сами европейские политики. Об этом 11 октября в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Газопровод «Северный поток» Latitude

«Если с уцелевшей ниткой газопровода все в порядке, и все испытания покажут, что по ней можно прокачивать газ, то через неё в год можно будет транспортировать 27,5 миллиардов кубов газа», — заявил эксперт.

Это будет большим подспорьем для Германии, Италии, Чехии. Это будет больше, чем ежесуточно проходит через территорию б. УССР и это выгодно и для европейцев, и для нас, полагает Юшков.

«Но здесь вопрос именно к европейцам: они же кричали, что запуск «Северного потока» — это капитуляция перед Россией. Они же сами крайне политизировали этот вопрос. Так что вряд ли ли они сейчас запустят уцелевшую нитку и вернутся к этой идее, разве что в случае крайне холодной зимы и нехватки топлива», — заключил политолог.

Напомним, что ранее в результате диверсии были подорваны три из четырех существующих ниток российских газопроводов системы «Северный поток».