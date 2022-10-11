Берлин, 11 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Германия сможет перезимовать в условиях энергетического дефицита, «вызванного» специальной военной операцией на территории бывшей УССР, если компании и отдельные семьи проявит единство, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 11 октября в преддверии встречи министров энергетики Европейского союза, сообщает Reuters.

Andreas Gerhold Олаф Шольц

Встреча министров энергетики пройдет в Праге, она будет предшествовать еще одному заседанию чиновников, на котором они попытаются добиться прогресса по вопросу введения потолка цен на энергоносители и других мер в ответ на резкое сокращение поставок из России.

«Если мы все продолжим адаптироваться к изменившейся ситуации — граждане, компании и политики — тогда мы благополучно переживем эту зиму», — заявил Шольц.

Шольц добавил, что Германия, которая больше, чем большинство европейских государств, полагалась на российский газ и стремилась найти альтернативные источники, почти достигла цели заполнить свои хранилища газа на 95% до наступления зимы.

Другие европейские страны, когда-то зависевшие от российского газа, такие как Италия, также наращивают хранилища и закупают газ из других стран, включая Алжир и Азербайджан.