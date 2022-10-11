Ташкент, , 14:25 — REGNUM С призывом покинуть контролируемую киевским режимом территорию б. УССР и не ездить туда обратилось после ракетных ударов Вооружённых сил РФ к гражданам Узбекистана посольство этой страны в Киеве. Об этом 11 октября говорится в сообщении на сайте узбекской дипмиссии.

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«В свете обострения ситуации на фронтах, а также высокой вероятности продолжения ракетно-артиллерийских ударов по всей территории [б. УССР] просим соотечественников покинуть страну в целях личной безопасности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на фоне обращений граждан Узбекистана по поводу безопасности въезда и пребывания на территории б. УССР после активизации ракетных ударов ВС РФ узбекское посольство повторно призывает своих соотечественников воздержаться от поездок территорию б. УССР до разрешения конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вопрос о полной эвакуации сотрудников посольства Казахстана в Киеве прорабатывает в данный момент казахское министерство иностранных дел.