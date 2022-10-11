Тбилиси, 11 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Грузии запускает «Проект — 88», который предусматривает подготовку групп реагирования на химические, биологические и радиационные угрозам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Iaea.org Знак радиационной опасности

Отмечается, что группы планируется использовать в Южной и Восточной Европе. Проект финансирует Еврокомиссия, а контролирует Центр координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи Грузии.

По данным пресс-службы, с участниками проекта проводят тренинги. Их обеспечили нужным оборудованием. Обучение будет продолжаться до 21 октября.