Зальцбург, Австрия, 11 октября 2022, 14:24 — REGNUM У Международного союза биатлонистов (IBU) нет процедуры, которая позволила бы российским или белорусским спортсменам получить индивидуальные допуски к соревнованиям. Об этом 11 октября сообщили в IBU.
«У IBU на данный момент подобная процедура отсутствует», — приводит ТАСС слова представителя организации.
Также отмечается, что на последнем конгрессе IBU вопрос предоставления индивидуальных допусков российским и белорусским биатлонистам не обсуждался.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября IBU оставил в силе решение об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований.
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