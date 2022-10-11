Зальцбург, Австрия, , 14:24 — REGNUM У Международного союза биатлонистов (IBU) нет процедуры, которая позволила бы российским или белорусским спортсменам получить индивидуальные допуски к соревнованиям. Об этом 11 октября сообщили в IBU.

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«У IBU на данный момент подобная процедура отсутствует», — приводит ТАСС слова представителя организации.

Также отмечается, что на последнем конгрессе IBU вопрос предоставления индивидуальных допусков российским и белорусским биатлонистам не обсуждался.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября IBU оставил в силе решение об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований.

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