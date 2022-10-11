Лондон, , 14:24 — REGNUM На сегодняшний день нет никаких признаков того, что Россия готовится применить тактическое ядерное оружие на территории б. УССР. Об этом в эфире британской радиовещательной корпорации Би-би-си заявил глава Управления правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг.

Ядерное оружие WikiImages

По его словам, судя по тому, как «российская военная машина» и президент России Владимир Путин действуют в этом конфликте, «они остаются в рамках доктрины, которой, как мы понимаем, они (руководствуются), в том числе и для применения ядерного оружия».

«Я думаю, что мы бы увидели свидетельства [такой подготовки], если бы они пошли по этому пути», — отметил Флеминг.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что официальные лица США, ссылаясь на российский ядерный потенциал, запугивают собственную и мировую общественность угрозой ядерного конфликта. По его словам, власти США продолжают нагнетать обстановку. При этом они искажают смысл заявлений российских руководителей.

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Дипломат подчеркнул, что, по сути, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями.