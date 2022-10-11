Москва, 11 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Для ключевых специалистов предприятий, которые участвуют в исполнении оборонного заказа, необходимо установить 100% бронь на призыв. Об этом заявил начальник отдела внедрения законодательных инициатив аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Игорь Цуранов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Мы предлагаем установить 100% бронь на призыв для ключевых специалистов предприятий, которые участвуют в исполнении оборонного заказа (в том числе и без военной лицензии), то же самое для предприятий, обслуживающих нужды армии. 95% — для высокотехнологичных, системообразующих и градообразующих предприятий, 90% — для всех остальных субъектов экономики, включая крестьянско-фермерские хозяйства. Иначе говоря, больше 10% штата предлагаем не мобилизовывать ни у кого, просто чтобы экономика не встала», — сказал Цуранов.

Он также выступил с предложением о компенсации обучения или переподготовки работника, принятого на место мобилизованного за счет средств национального проекта «Демография».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, установлен целый список сотрудников, для которых предусмотрена бронь от частичной мобилизации.