Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Согласно опросу, проведенному Институтом Пирсона и Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, большинство американцев ожидает, что отношения США с союзниками останутся на прежнем уровне или улучшатся, а отношения с традиционными противниками, такими как Россия и Северная Корея, станут еще более враждебными, сообщает Associated Press 11 октября.

Флаг США

При этом результаты опроса демонстрируют, что за два года правления президента США Джо Байдена оценки значительно изменились по сравнению с тем, что было четыре года назад, во время правления экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Сейчас 60% взрослых американцев считают, что отношения с противниками ухудшатся, тогда как в 2018 году таких было 26%.

39% ожидают ухудшения глобального положения страны, по сравнению с 48%, которые говорили об этом в 2018 году. Что характерно, взгляды на положение страны в мире четко соответствуют резкому разделению на сторонников той или иной из двух основных партий США.

Эти результаты очень ясно показывают, что дело в узкопартийном настрое, который влияет на то, насколько пессимистично или оптимистично демократы и республиканцы оценивают положение США в мире, сказала политолог и исполнительный директор Глобального форума чикагского Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов Шейла Кохантеб.

С точки зрения мнений об отношениях США с другими странами, ключевым фактором является лояльность политическому блоку, считает Кохантеб.

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