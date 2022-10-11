Большинство американцев ждет ухудшения отношений США с противниками
Вашингтон, 11 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному Институтом Пирсона и Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, большинство американцев ожидает, что отношения США с союзниками останутся на прежнем уровне или улучшатся, а отношения с традиционными противниками, такими как Россия и Северная Корея, станут еще более враждебными, сообщает Associated Press 11 октября.
При этом результаты опроса демонстрируют, что за два года правления президента США Джо Байдена оценки значительно изменились по сравнению с тем, что было четыре года назад, во время правления экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Сейчас 60% взрослых американцев считают, что отношения с противниками ухудшатся, тогда как в 2018 году таких было 26%.
39% ожидают ухудшения глобального положения страны, по сравнению с 48%, которые говорили об этом в 2018 году. Что характерно, взгляды на положение страны в мире четко соответствуют резкому разделению на сторонников той или иной из двух основных партий США.
Эти результаты очень ясно показывают, что дело в узкопартийном настрое, который влияет на то, насколько пессимистично или оптимистично демократы и республиканцы оценивают положение США в мире, сказала политолог и исполнительный директор Глобального форума чикагского Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов Шейла Кохантеб.
С точки зрения мнений об отношениях США с другими странами, ключевым фактором является лояльность политическому блоку, считает Кохантеб.