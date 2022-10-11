Нальчик, 11 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария стала одним из субъектов России, где в 2022 году было произведено самое большое количество незаконной табачной продукции. Республика заняла третье место в числе регионов-лидеров по подделкам сигарет, сообщили в пресс-службе Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Табак

Было установлено, что в Кабардино-Балкарии около 34% табака произведено нелегально. Регион уступил лишь Ростовской области, где было выявлено 40% «левого» табака, и Новгородской области, которая стала лидером с показателем контрафакта 43,6%.

Общая доля контрафактного табака на российском рынке превысила 12%, сообщили в центре компетенций в сфере противодействия незаконному обороту товаров. В пятерке регионов-лидеров по контрафакту также оказались Ярославская, Смоленская и Брянская области.