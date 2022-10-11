Белград, 11 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Если Сербия не согласует свою внешнюю политику с политикой ЕС, ее постигнет судьба Белоруссии. Такое мнение высказал 11 октября лидер сербской Партии свободы и справедливости Драган Джилас.

(сс) Medija centar Beograd Драган Джилас

«В ноябре ожидается, что Косово войдет в Совет Европы. Также есть информация, что две большие компании — одна из Японии, одна из западной Европы, передумали инвестировать в Сербию», — рассказал Джилас в эфире телеканала NovaS о том, какая судьба постигнет Сербию, если она не присоединится к антироссийским санкциям.

По словам политика, конфликт на территории б. УССР продолжается уже восемь месяцев, мир разделился, и Сербия оказалась «с этой стороны «Берлинской стены».

«Если мы не согласуем политику с ЕС, мы, как небольшая страна, столкнемся с последствиями», — полагает Джилас.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока западное давление на Сербию не усилится до такой степени, что руководство страны будет вынуждено поменять позицию по отношению к антироссийским санкциям.

Напомним, что в начале политической карьеры Драган Джилас был противником Слободана Милошевича и один из лидеров студенческих протестов в Белграде 1991−1992 гг. Позже он стал членом Демократической партии.