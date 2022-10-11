Абакан, 11 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Депутаты Абакана (Хакасия) утвердили финансирование городских социальных мер поддержки семьям мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Внеочередная сессия совета депутатов Абакана состоялась 11 октября. Депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет Абакана. Утверждён общий объём финансирования мер социальной поддержки семьям мобилизованных, а также семьям, потерявшим кормильца в ходе спецоперации, в сумме 5,4 млн рублей.

По словам вице-мэра Абакана по вопросам экономики и финансов Вероники Виницыной, эти средства предусмотрены на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города, освобождение от платы родителей по программам дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях города, освобождение от оплаты за проезд в муниципальном городском наземном электрическом транспорте до конца 2022 года.

Мэр Абакана Алексей Лёмин подчеркнул, что городские меры поддержки будут предоставляться без лишней бюрократии. Он напомнил, что в городе работает социальный штаб по поддержке семей мобилизованных: «Мы общались практически со всеми семьями, и эти меры были названы в качестве первоочередных: горячее питание ребятишек, компенсация за детский сад и проезд в общественном транспорте». Пока речь идёт о проезде в муниципальном транспорте (троллейбусы), однако власти Абакана надеются, что правительство Хакасии расширит эти меры и на муниципальный заказ.

«Я думаю, что этими мерами мы не ограничимся. Дополнительные меры будут приниматься уже на следующих сессиях», — отметил Лёмин. Он добавил, что речь идёт о земельном налоге, налоге на имущество и так далее.

Финансирование мер социальной поддержки также будет предусмотрено и на следующий год. Объём необходимых денежных средств будет уточняться.

Предоставление мер социальной поддержки будет носить заявительный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Власти Хакасии уже отчитались о полном выполнении задач по частичной мобилизации.

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Власти региона также сообщили о том, что подготовили второй пакет мер поддержки мобилизованных и их семей.