Москва, , 14:35 — REGNUM Запустить уцелевшую нитку «Северного потока» можно, но предварительно нужно ее обследовать на предмет повреждений. Об этом 11 октября в интервью ИА REGNUM рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для запуска уцелевшей нитки «Северного потока» нужно ее вначале внимательно осмотреть», — заявил эксперт.

К месту обследования «Газпром» просто не пустят, поэтому холдинг просто откачивает газ из уцелевшей нитки и хочет запустить датчики изнутри — чтобы определить, не деформированы ли трубы, пояснил эксперт.

«Может, взрыв и имел место быть, и хотя разрыва труб не произошло, они при этом могли сильно деформироваться. Это тоже один из сценариев. Мы не знаем, почему эта нитка осталась целой, а остальные были подорваны», — заключил Юшков.

Напомним, что ранее в результате диверсии были подорваны три нитки российских газопроводов в водах Дании и Швеции.