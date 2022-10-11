Будапешт, 11 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Мир на территории б. УССР возможен только на основе переговоров между Россией и США. Об этом 11 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому политическому журналу Cicero.

European People's Party Виктор Орбан

«Перемирие должно быть заключено не между Россией и [киевским режимом], а между Россией и США», — сказал Орбан.

По его словам, киевский режим в состоянии обороняться только потому, что получает военную поддержку со стороны США.

Орбан подчеркнул, что не считает президента США Джо Байдена подходящим переговорщиком, поскольку тот «зашёл слишком далеко». Он напомнил о высказываниях Байдена в адрес президента России Владимира Путина и заявил, что в нынешних условиях надеждой на мир является экс-президент США Дональд Трамп.